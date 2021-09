SALERNO. ELISABETTA BARONE PRONTA CON 7 LISTE AD AFFRONTARE LE COMUNALI 2021

Ultimi giorni di lavoro burocratico all’interno del Comitato Elettorale di Elisabetta Barone, la candidata sindaco per le Comunali di Salerno del 3 e 4 Settembre che, con ogni probabilità, si prepara ad affrontare la tornata elettorale con il sostegno di ben 7 liste.

Accanto a quella Barone Sindaco, ci saranno le liste di Oltre, Movimento 5 Stelle, Salerno Città Aperta, Davvero Verdi, Salerno in Comune ed una lista composta interamente da Giovani.

Intanto si sta lavorando anche al calendario degli eventi per la campagna elettorale vera e propria: in programma il ritorno in città dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Ministro della Salute Roberto Speranza.