EBOLI, COMUNALI 2021. CAPACCIO VA AVANTI DA SOLO, SENZA IL PD ED IN ATTESA DEL M5S

Dopo 48 ore dalla decisione del Partito Democratico di Eboli di convergere sul nome di Tonino Cuomo, arriva la prima reazione ufficiale di Damiano Capaccio che, in un comunicato stampa, lascia intendere di voler proseguire la sua campagna elettorale, in attesa anche delle decisioni del M5S.

“Gli innumerevoli attestati di stima che sto ricevendo in queste ore, anche da schieramenti lontani dalla nostra idea di politica, mi riempiono il cuore e mi confermano di essere sulla strada giusta. Sono orgoglioso di far parte di una comunità che sa scindere il giusto dallo sbagliato, e che con la massima convinzione vuole spazzare via l’arrivismo e la prevaricazione.”

Lo scrive Damiano Capaccio.