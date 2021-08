SALERNO. GIANPAOLO LAMBIASE CI RIPROVA, LA COERENZA CHE PARLA ALLA SINISTRA

Gianpaolo Lambiase, ex assessore provinciale ai Lavori Pubblici, già consigliere comunale nell’ultimo quinquennio, ci riprova e ripresenta la sua candidatura alla carica di Sindaco di Salerno. Con coerenza, parlando al mondo con il quale ha sempre parlato: quello della sinistra. Da solo ed a mani nude, anche quest’anno, ha messo in piedi la macchina organizzativa della sua campagna elettorale, non cedendo alle lusinghe ed alle proposte che giungevano da altri schieramenti per una alleanza che non lo ha mai convinto. Adesso Lambiase si appresta ad affrontare l’ennesima campagna elettorale per le Comunali 2021 di Salerno.

