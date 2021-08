SALERNO. MAURIZIO BASSO, L’AGENTE IMMOBILIARE CHE SOGNA DI FARE IL SINDACO DELLA GENTE

Un primato lo ha già conquistato: Maurizio Basso è in campagna elettorale, per le Comunali 2021, dall’aprile del 2020, quando, in pieno lockdown, comparvero in città i primi manifesti dell’agente immobiliare, sconosciuto al mondo della politica, che con la sua lista Movimentiamoci, puntava a fare il sindaco del Comune capoluogo. In pochi hanno creduto che la sua candidatura restasse in piedi ed invece, quando mancano meno di 20 giorni al deposito delle liste, la squadra di Basso, agente immobiliare nella vita di tutti i giorni, è praticamente pronta.

