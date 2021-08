SALERNO. ORESTE AGOSTO, L’AVVOCATO ANTI-CRESCENT CHE PUNTA A FARE IL SINDACO

Tre liste, tra cui quella dei Figli delle Chianchiarelle, per l’avvocato salernitano Oreste Agosto, noto per le sue battaglie legali, e non solo, contro il Crescent. Dopo la brutta avventura di 5 anni – prima scelto dal M5S come candidato sindaco, poi bloccato dagli stessi parlamentari – adesso Agosto ci riprova con una organizzazione piu’ radicata e con una immagine in città che, di sicuro, è cresciuta. Per Oreste Agosto l’occasione di portare in Consiglio Comunale una opposizione rigida ed intransigente nei confronti delle politiche deluchiane.

