BATTIPAGLIA. 6 NOMI IN CAMPO MA E’ GIA SFIDA TRA CECILIA FRANCESE E ANTONIO VISCONTI

Sono 5 i nomi dei candidati alla carica di Sindaco per il Comune di Battipaglia, il piu’ importante centro della Piana del Sele, ma sembra essere già definita una sfida tra il sindaco uscente Cecilia Francese ed il candidato Antonio Visconti.

ANTONIO VISCONTI – Centro sinistra ma non solo: con Visconti, in campo per le prossime elezioni comunali, ci sono anche movimenti civici e pezzi del centro destra che, nei prossimi giorni, potrebbero diventare ancora piu’ numerosi e consistenti. Si tratta di un “modello De Luca” allargato.

CECILIA FRANCESE – La vera novità è rappresentata da alcuni rappresentanti della Lega di Battipaglia che andranno a rinforzare alcune civiche della coalizione di Cecilia Francese che, nel frattempo, ha già il sostegno dell’ex sindaco Giannino Santomauro e dell’ex senatore Roberto Napoli.

UGO TOZZI – Il medico rianimatore dell’Ospedale di Battipaglia, sostenuto da Fratelli d’Italia, punta a mettere in campo una coalizione con una forte connotazione politica verso la destra del centro destra. Oltre il partito di Giorgia Meloni, con lui ci saranno anche due civiche.

CARMINE BUCCIARELLI – Tre liste civiche per l’avvocato Bucciarelli ed il rimpianto di non aver potuto schierare anche il partito, poi non nato, di Giuseppe Conte. Con Bucciarelli l’ex candidato sindaco Gerardo Motta ed il parlamentare di Leu Federico Conte.

BRUNELLO DI CUNZOLO – L’architetto battipagliese, per anni mentore dell’attuale sindaco Francese, presenta la sua candidatura autonoma a sindaco con una serie di liste civiche ma anche con il Nuovo Psi, partito di cui fa parte.

MAURIZIO MIRRA – E’ una candidatura squisitamente civica quella presentata dal giovane battipaglia Maurizio Mirra, da tempo impegnato nel mondo dell’associazionismo cittadino.