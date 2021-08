EBOLI, COMUNALI 2021. IN 6 PER LA CARICA DI SINDACO MA IL QUADRO POTREBBE SEMPLIFICARSI

Sono 6, al momento, i candidati alla carica di Sindaco per il Comune di Eboli ma, secondo molte voci che arrivano dal centro della Piana del Sele, il quadro politico cittadino potrebbe anche subire una semplificazione, con accordi ed intese che, oggi, sembrano ancora lontani.

MARIO CONTE – Sostenuto dalla famiglia Conte in blocco, l’avvocato Mario Conte, oggi, con tre liste in campo, rappresenta una parte della sinistra che non si riconosce nel Partito Democratico e che, per anni, è stata all’opposizione nel centro della Piana del Sele.

DAMIANO CARDIELLO – In attesa della Lega, tutto il centro destra, compreso l’Udc, ha annunciato il proprio sostegno a Cardiello Jr che, anche in occasione della tornata elettorale 2021, si appresta a presentare la propria candidatura a sindaco alla città.

TONINO CUOMO – Tre liste anche per l’ex Parlamentare ebolitano, reduce dalla campagna elettorale per le Regionali con Italia Viva, ma pronto ad aprire il suo progetto politico alle forze centriste e moderate. Per Cuomo l’ultima candidatura a sindaco, finita nel ballottaggio, nel 2016.

COSIMO DI BENEDETTO – L’ex Presidente del Consiglio Comunale è stato tra i primi a presentare la propria candidatura alla carica di sindaco del Comune di Eboli. Innegabile la sua vicinanza all’ex amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo Cariello.

DAMIANO CAPACCIO – Al momento il medico dell’Ospedale di Eboli Damiano Capaccio è il candidato sindaco indicato dal Partito Democratico al termine di un percorso nel quale non sono mancate polemiche. Il suo nome è stato indicato al posto di Luca Sgroia.

GIANCARLO PRESUTTO – Forte del sostegno del PSI, Giancarlo Presutto, piu’ volte consigliere comunale, per le elezioni comunali 2021 ha deciso di puntare alla carica di Sindaco del Comune di Eboli.