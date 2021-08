SALERNO. MICHELE SARNO IN PIAZZA CON FDI, LEGA E FORZA ITALIA PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Vigilia di Ferragosto in Piazza, a Salerno, nella zona orientale, per il candidato sindaco Michele Sarno che, accompagnato dai consiglieri comunali Roberto Celano (Forza Italia), Pietro Stasi (Fratelli d’Italia) e Dante Santoro (Lega) ha presidiato il banchetto organizzato per la raccolta delle firme sui referendum per la Giustizia Giusta. Un segnale di unità di tutto il centro destra che, proprio nel corso della settimana, ha trovato l’intesa definitiva sul nome dell’avvocato salernitano come candidato sindaco per il Comune capoluogo. Nella prossima settimana sarà anche stilato un calendario per le presenze dei Big del centro destra a Salerno, per sostenere la candidatura di Michele Sarno: scontate le presenze in città di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, per Silvio Berlusconi, con ogni probabilità, ci sarà un evento con un collegamento da remoto per il leader di Forza Italia.

