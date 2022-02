Anche il Comune di Salerno avrà un ricordo indelebile per Giulio Regeni, il ricercatore universitario italiano ucciso, in Egitto, in circostanze ancora poco chiare. Alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli, dell’assessore Paola De Roberto e del deputato Piero De Luca, la cerimonia di consegna alla città.

Share on: WhatsApp