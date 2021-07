SALERNO. ITALIA VIVA SENZA SIMBOLO MA C’E’ LA LISTA CIVETTA SALERNO VIVA

Nella coalizione che sostiene il sindaco Vincenzo Napoli, composta per lo piu’ da forze di centro sinistra, non ci sarà la lista di Italia Viva, con il suo simbolo, cosi’ come accaduto alle Regionali 2020 a sostegno di Vincenzo De Luca. La sorpresa, pero’, è un’altra: infatti nella coalizione che sosterrà la candidata sindaco Barone ci sarà la lista Salerno Viva, con un chiaro riferimento al partito di Matteo Renzi. Chiaro ma anche sostanziale perchè i due consiglieri comunali che porteranno avanti il progetto (Pessolano e Mazzeo), risultano ancora, ufficialmente iscritto al gruppo di Italia Viva in consiglio comunale ma, soprattutto, al Partito. Nulla esclude, dunque, che a breve possa iniziare anche una battaglia sull’utilizzo del simbolo in occasione delle prossime elezioni comunali 2021 di Salerno.

Share on: WhatsApp