SALERNO. LA BARONE BOCCIA PRISCILLA E LEI SI CANDIDA CON MICHELE SARNO

Priscilla Salerno, la famosa pornostar salernitana, impegnata anche in numerosi progetti per il sociale ed, in modo particolare, per arginare il fenomeno del Porno Revenge, dopo aver ricevuto un secco no da Elisabetta Barone, è sempre piu’ vicina ad una candidatura al Consiglio Comunale per sostenere la corsa a sindaco di Michele Sarno. A darne notizia i responsabili provinciali del Nuovo Psi, uno dei movimenti che, insieme all’Udc ed a Forza Italia, sta predisponendo una lista all’interno della coalizione del candidato sindaco Michele Sarno. Un nome, quello di Priscilla Salerno, sicuramente in grado di attirare molte attenzioni, anche da parte dei media nazionali: alla fine dopo un dialogo avviato con Elisabetta Barone, la nota attrice hard Priscilla Salerno sarà in campo con il candidato sindaco Michele Sarno.

