SALERNO. LA NOSTRA LIBERTA’ IN PIAZZA PER “LA CITTA’ DEI DIRITTI”

l’avv. Antonio Cammarota ha organizzato per sabato 27 febbraio alle ore 12,00 in via Velia un gazebo espositivo nel rispetto delle norme covid per presentare il progetto “la città dei diritti”. La Nostra Libertà conha organizzato perun gazebo espositivo nel rispetto delle norme covid per presentare il progetto “la città dei diritti”.

Saranno presenti l’avv. Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons, schieratosi da tempo a fianco di Cammarota, il quale rimarca come “il rispetto dei diritti è l’esatto contrario del malcostume del privilegio imperante in questa città ed è una precondizione ed un valore per la democrazia, per la libertà, per la crescita della nostra terra”.

Sarà presente con Marchetti e Cammarota anche la dr.ssa Sonia Caputo, nominata nel 2019 dal Difensore Civico Regionale commissario ad acta per la redazione dei regolamenti attuativi degli istituti di partecipazione del Comune di Salerno, voluti dalla legge e dallo Statuto, ma disattesi dall’amministrazione comunale.

Una vicenda che Cammarota ricorda bene per esserne stato protagonista: “quale Presidente della Commissione Trasparenza avevo redatto un regolamento con i question time, la pubblicità dei lavori delle commissioni, la diretta streaming del Consiglio Comunale, le circoscrizioni elette dal popolo invece dei comitati di quartiere voluti dal potere, e quindi il difensore civico, ma tutto fu mortificato dall’arroganza del potere che teme la partecipazione, il confronto, la libertà”.

“Questo sarà il cuore del progetto politico de La Nostra Libertà”, conclude Cammarota, “perché per avere qualcosa non si dovrà più chiedere al potente di turno ma solo alla legge”