SALERNO. LA REPLICA DI NAPOLI ALL’OPPOSIZIONE: “BILANCIO CONSOLIDATO, NECESSARIO PER COLLETTIVITA’ “

“In merito alle dichiarazioni rilasciate oggi da alcuni consiglieri di opposizione, l’amministrazione comunale conferma la correttezza delle procedure seguite nella convocazione degli organi collegiali.”

Lo scrive in una nota il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

“L’approvazione del bilancio consolidato con la procedura d’urgenza si è resa necessaria per tutelare gli interessi della collettività, in quanto ha consentito lo sblocco dei trasferimenti erariali indispensabili per procedere a pagamenti di varia natura, tra i quali le tredicesime dei dipendenti e i pagamenti ad aziende e fornitori, e per assicurare gli equilibri finanziari dell’Ente.”