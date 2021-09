SALERNO. L’ATTACCO DI CASCIELLO: “MESSA PIAZZA DELLA LIBERTA’ ? LA RICHIESTA FATTA DALLA CURIA”

“Il problema non è inaugurare la piazza del Crescent in campagna elettorale (accade così dalle elezioni del ‘97) ma che si celebri la messa di San Matteo (con reliquie…) nella piazza che frettolosamente verrà inaugurata. Ed escludo che in prossime inaugurazioni sarà prevista una messa…Ma c’è di più e poiché i miei colleghi giornalisti si sono distratti ho deciso di porre io l’unica domanda da fare: di chi è stata l’iniziativa? Del Comune o della Curia? Vi sorprenderà ma la richiesta di celebrare la messa del Patrono alle “falde” del Crescent è partita dalla Curia.”

A scriverlo è il deputato di Forza Italia Gigi Casciello.

“E pensare che in una elezione degli anni Novanta l’attuale sindaco Enzo Napoli si “giocò” l’elezione al Senato per aver fatto diffondere un volantino con un fotomontaggio di “Agire”, giornale della Curia. L’arcivescovo Guerino Grimaldi andò su tutte le furie, la vicenda finì sui giornali e le tv nazionali e per Enzo Napoli (era candidato con il PSI del ministro Carmelo Conte) calò la notte. A distanza di 30 anni l’assist gli arriva invece dal Palazzo Vescovile. Tutto cambia e a Salerno ci si spiega tante cose. Ultima annotazione: da cattolico devo obbedienza al mio vescovo ma non necessariamente riconoscergli intelligenza. Ancor meno politica.”