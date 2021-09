SALERNO PULITA. IL SINDACO NAPOLI PREMIA SEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO RACCOLTA COVID 19

Una pergamena ricordo, ma anche un simbolico regalo da parte di alcuni imprenditori locali: per i 6 dipendenti di Salerno Pulita, che da oltre un anno effettuano la raccolta dei rifiuti presso le abitazioni dei cittadini positivi al covid, è stata una giornata speciale. Accompagnati dall’Amministratore Unico Vincenzo Bennet, i 6 dipendenti dalle mani del sindaco Vincenzo Napoli hanno ricevuto un encomio per il lavoro svolto.

“Questa mattina abbiamo consegnato un encomio agli operatori di Salerno Pulita che nel lungo periodo della pandemia hanno effettuato, con grande senso di responsabilità e umanità, il servizio di raccolta porta a porta per quanti si trovavano in quarantena.”

Lo scrive il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

A loro va il nostro ringraziamento per aver svolto questo compito con zelo, attenzione ed empatia, anche mettendo a repentaglio la propria salute, pur rispettando tutti i dispositivi di sicurezza. Era doveroso ringraziarli per quanto hanno fatto e stanno facendo in questo periodo durissimo, che speriamo ora di lasciarci definitivamente alle spalle.