I Consiglieri Comunali di Salerno Elisabetta Barone, Antonio Cammarota, Roberto Celano, Corrado Naddeo, Donato Pessolano, Dante Santoro, Michele Sarno e Domenico Ventura hanno convocato una Conferenza Stampa per giovedì 27 aprile 2023 alle ore 11,45 presso il Polo Nautico sito in Salerno alla Via Lungomare Cristoforo Colombo n. 132 per chiarire la propria posizione in merito alla Convenzione tra il Comune di Salerno e la Società U.S. Salernitana 1919 per l’utilizzo dello Stadio Arechi.

