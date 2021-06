SALERNO. L’UDC DI POLICHETTI E SALZANO CERCA LA POLTRONA CON IL CENTRO SINISTRA DI NAPOLI

I rappresentanti dell’UDC a Salerno ed in Provincia, Aniello Salzano e Mario Polichetti, sono pronti a chiudere un accordo con il centro sinistra di Vincenzo Napoli per le prossime elezioni comunali. Un’intesa che, da mesi, viene data per scontata, salvo interventi di autorità dall’alto che potrebbero anche commissariare, ancora una volta, il partito dello scudo crociato. Intanto, l’accordo è stato sancito nel corso di un incontro che si è tenuto in mattinata alla presenza del segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano.

Stamani Aniello Salzano e Mario Polichetti, in rappresentanza dell’UdC e della Federazione

popolare dei democratici cristiani, hanno incontrato il Sindaco di Salerno Enzo Napoli e il

segretario provinciale del PD Enzo Luciano per dialogare sui temi che nel prossimo quinquennio

la città dovrà affrontare e per confrontarsi sulla possibilità di intraprendere un comune percorso

amministrativo. La pandemia ha acuito i problemi e reso più complicato trovare le soluzioni. Solo

una forte unià di intenti e una solida alleanza politica tra i riformisti e l’area moderata e di centro

potranno assicurare alla città di Salerno sviluppo e crescita sociale. Si ritiene infatti che l’Italia,

come le città, abbia bisogno dell’apporto fondamentale del Centro, del contributo dei moderati e

dei cattolici-democratici. In un momento in cui le alleanze impropriamente definite di centro-

destra e di centro-sinistra sono in crisi e non più rappresentative della realtà del Paese e delle

realtà locali, il Centro che dal popolarismo ha maturato la cultura di governo deve assumere una

iniziativa per affermare il suo primato.