SALERNO. OGGI ROCCO GALDI NOMINATO ASSESSORE, ALESSANDRA FRANCESE ENTRA IN CONSIGLIO

Rocco Galdi, consigliere comunale dei Progressisti per Salerno, oggi firmerà l’accettazione per la nomina ad assessore del Comune di Salerno, entrando a far parte della Giunta del Sindaco Vincenzo Napoli. Dopo una lunga attesa, anche un esponente dei Progressisti entra all’interno dell’esecutivo cittadino. Con la nomina di Galdi, all’interno del Consiglio Comunale entra la prima dei non eletti della lista dei Progressisti: si tratta di Alessandra Francese, che alla prossima seduta del Consiglio Comunale farà il suo subingresso ufficiale all’interno del civico consesso del Comune di Salerno.

