Un incontro all’interno di un’azienda salernitana che si occupa di innovazione tecnologica, insieme al Sindaco Vincenzo Napoli, per presentare un progetto importante ed ambizioso per i prossimi 5 anni. A presentarlo Paola De Roberto, consigliere comunale uscente, candidata con la lista Salerno per i Giovani.

Share on: WhatsApp