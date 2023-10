SALERNO. PIETRO COSTABILE (FI): “LAMPADE VOTIVE NEL CENTRO STORICO, ILLUMINAZIONE DA POTENZIARE”

“Raccolgo con non poco stupore la testimonianza di alcuni abitanti del centro storico di Salerno che, assistendo alla sostituzione degli impianti di illuminazione con nuove lampade a basso consumo energetico, subiscono un depotenziamento dell’illuminazione stradale in zone dove vi è spesso un basso passaggio pedonale notturno, ed al contempo un’alta densità turistica, specialmente nei weekend.

Questa scelta poco avveduta da parte dell’amministrazione comunale espone i nostri concittadini ad un duplice rischio: quello di poter inciampare, quello di poter incorrere più facilmente nei rischi notturni in termini di sicurezza: riporto, per completezza, esempi fotografici di vicolo Giudaica e vicolo San Giorgio, zone centralissime che in cui è stata appena effettuata la sostituzione. “Alla luce” di tutto ciò sarebbe interessante comprendere se è stato effettuato uno studio sull’effettiva capacità illuminante di queste nuove lampade, tenendo conto che già per altri aspetti il centro storico della nostra città è stato spesso trascurato, partendo dalla pulizia per poi passare alla sempre più urgente emergenza sicurezza, per finire all’organizzazione in chiave turistica di spazi che in alcuni momenti sembrano insufficienti e non attrezzati per contenere i flussi turistici internazionali a cui la nostra città sembra destinata.

Urge un intervento, per i nostri concittadini e per quanti oggi, frequentando Salerno, dovranno raccontare oltre alle bellezze naturali di cui si troveranno spettatori anche le tante anomalie che caratterizzano il nostro capoluogo.”

Lo dichiara Pietro Costabile, Vice Coordinatore Regionale Vicario di Forza Italia Giovani Campania e Coordinatore Provinciale di F.I.G. Salerno.