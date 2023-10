MERCATO SAN SEVERINO. COMUNE E SCUOLA GUADAGNO A BASSO IMPATTO ENERGETICO

“Il Comune di Mercato San Severino è sempre piu’ efficiente per il consumo energetico e sempre piu’ rispettoso dell’ambiente: si sono, infatti, conclusi i lavori, interamente finanziati dal Ministero dell’Ambiente, per la installazione dei nuovi infissi all’interno della sede del nostro Comune, ma anche per il relamping della storica sede della scuola Don Salvatore Guadagno.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Due tra gli immobili piu’ antichi della nostra comunità, memoria storica del nostro territorio, sono stati, completamente, trasformati in edifici ad alta efficienza energetica, grazie agli interventi che sono stati completati, nei giorni scorsi. Siamo, particolarmente, soddisfatti proprio perché i lavori di efficientamento energetico hanno interessato due tra le strutture pubbliche piu’ iconiche di tutta Mercato San Severino: senza intervenire sulle infrastrutture, siamo riusciti a rendere il Palazzo Vanvitelliano e la sede della Scuola Don Salvatore Guadagno adeguati ai tempi attuali per il consumo di energia. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale rivolgo un sentito ringraziamento ai nostri uffici tecnici, sempre pronti a sfruttare ogni possibilità di finanziamento, ma anche alle imprese che hanno eseguito i lavori.