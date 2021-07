SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “IL DEGRADO NELLA ZONA DI ROCCO COCCHIA”

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Roberto Celano, presenta un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per denunciare lo stato di abbandono in cui versano svariate zone della città. In particolare, innanzi alla stazione della metropolitana di Pastena, in via Rocco Cocchia, si assiste ad un’attività di spazzamento, pulizia e manutenzione ordinaria non costante, ad intermittenza e, a quanto pare, solo a seguito di sollecitazione. Il manto stradale dell’intera piazza – prosegue nella lettera il consigliere comunale – realizzato ormai da qualche decennio, ossia da quando l’area fu interamente asfaltata per la realizzazione dei box interrati e dei parcheggi sovrastanti, appare oggi in condizione di assoluto degrado, presentandosi sconnesso in varie zone con ampie buche pericolose per l’incolumità dei passanti e che possono arrecare danni agli autoveicoli in transito.

