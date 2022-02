SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “LUNGOMARE MARCONI ABBANDONATO, IL SINDACO RISPONDA”

Con una interrogazione rivolta al Sindaco di Salerno, Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia, denuncia lo stato di abbandono in cui versa una parte del Lungomare cittadino, in modo particolare quella denominata Lungomare Marconi.

“Gli accessi alla spiaggia antistante la piazzetta sita sul Lungomare Marconi (di fronte al parcheggio dei caravan), recentemente realizzati,” scrive Celano nella interrogazione ” sono già in condizioni diinacessibilità, distrutti dalle prime mareggiate successive all’edificazione ed a qualche mese dall’inizio della stagione estiva non è allo stato possibile accedere in spiaggia, essendo necessario il ripristino da parte del Comune delle scale recentemente malamente realizzate e subito danneggiate”.

se l’Amministrazione intenda accertare eventuali responsabilità (anche della ditta appaltatrice) per evitare che i danni dell’incapacità delle Istituzioni locali ricadano sui cittadini.” “Come è possibile” prosegue il Consigliere Comunale Celano ” che manufatti di recente realizzazione risultino essere stati immediatamente danneggiati dalle prime prevedibili mareggiate, risultando allo stato inagibili e