SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “PER LA VIGILIA SPAZZAMENTO PREVISTO SOLO NELLE ZONE CENTRALI”

“Mi informano che per il giorno della Vigilia si è disposto di non assicurare il servizio di spazzamento nell’intera città di Salerno, ma solo su alcune arterie principali. Appare inaudito che, in un giorno di festa, la città dovrà assumere nella gran parte dei suoi quartieri un’immagine indecorosa anche agli occhi dei visitatori che affolleranno la città nel giorno della Vigilia. Si intervenga immediatamente perchè non è possibile risparmiare sulla igiene urbana e sul decoro della città per finanziare sprechi insostenibili!”

Lo scrive in una nota il Consigliere Comunale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.