SALERNO. ROBERTO CELANO SALVA FORZA ITALIA CHE RESTA IN CONSIGLIO COMUNALE

Senza i suoi 600 voti Forza Italia non sarebbe entrata, ancora una volta in Consiglio Comunale: Roberto Celano torna a rivestire il ruolo di consigliere comunale di opposizione, mantenendo la bandierina del partito degli azzurri all’interno del civico consesso. Una campagna elettorale per Celano ancora piu’ dura, considerato che illustri esponenti di FI avevano scelto di sostenere altri nomi della lista: l’anzianità di servizio, la coerenza ed anche il radicamento sul territorio gli ha consentito non solo di consentire a Forza Italia di accedere alla ripartizione dei seggi ma anche di restare all’interno del Consiglio Comunale.

