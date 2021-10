EBOLI. ANTONIO CUOMO: “BALLOTTAGGIO, RIPARTIAMO DA ZERO E CONTINUIAMO A PARLARE CON I CITTADINI”

“Il primo turno elettorale per le elezioni comunali di Eboli ci conforta, perché è la testimonianza che il nostro messaggio sia arrivato, pur in una condizione difficile.

I cittadini ebolitani hanno apprezzato il dialogo che abbiamo instaurato in città, parlando di programmi, progetti per le famiglie, soluzioni dei problemi quotidiani.

Il raggiungimento del turno di ballottaggio non era scontato, con una campagna elettorale partita in ritardo rispetto ad altri candidati in campo da mesi, qualcuno già da un anno.”

Lo scrive Antonio Cuomo.

Un risultato per il quale voglio ringraziare gli elettori che hanno voluto indicare la fiducia ed il consenso sulla nostra coalizione, i candidati delle tre liste a sostegno che si sono spesi giorno dopo giorno, i collaboratori che hanno dato tutto il loro impegno.

Ora si apre un nuovo scenario, si riparte da zero, ma il nostro impegno rimane lo stesso: parlare con gli ebolitani, spiegare i nostri programmi, la visione che abbiamo per il rilancio di Eboli, le progettualità che siamo pronti a mettere in campo per il lavoro, l’economia, i servizi, una macchina comunale efficiente al servizio dei cittadini.

Lo faremo con le donne, i giovani e tutti gli altri candidati con cui abbiamo intrapreso questo entusiasmante viaggio elettorale.

Lo faremo con i cittadini ebolitani, anche con quanti hanno disertato le urne, indicando l’importanza di dare il proprio contributo e con tutti coloro che vorranno adesso riconoscersi nelle nostre posizioni riformiste e liberali. Con chiunque voglia una politica senza veleni e senza polemiche, una politica del fare, non urlata, ma capace di dare risposte.