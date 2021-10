SALERNO. TOFALO (M5S): “IL MOVIMENTO ENTRA IN CONSIGLIO, ORA OPPOSIZIONE AL SISTEMA”

“Il MoVimento 5 Stelle entra in Consiglio comunale a Salerno con due consiglieri, Catello Lambiase e Claudia Pecoraro e quindi come prima opposizione assoluta al sistema. Il mio grazie va a tutti i candidati della lista del MoVimento 5 stelle al Comune di Salerno, ad Enrico Farina candidato Sindaco per il M5S a Battipaglia e ai candidati della sua lista e a quelli del Comune di Eboli che hanno portato avanti una campagna elettorale davvero complicata in modo eccezionale. Sto leggendo tanti commenti sul M5S ma questo di Salerno è un risultato storico”, così in una nota il Deputato salernitano del MoVimento 5 stelle Angelo Tofalo.

“Elisabetta Barone, candidata sindaca da noi sostenuta è arrivata seconda, dietro soltanto al sindaco uscente Enzo Napoli, così come seconda è arrivata la nostra coalizione. Abbiamo ridimensionato, dopo anni, le percentuali bulgare della corazzata locale.” “Il dato sconfortante, conforme però alla media nazionale, è sicuramente l’alta astensione. Circa 43000 salernitani non sono andati a votare. A Salerno oggi inizia davvero un nuovo percorso, fatto di concretezza, passione e progetti che sono certo crescerà nel tempo. È arrivato il momento di partecipare con noi! Mando infine una carezza a chi ha ritenuto utile, per personalismi e meri calcoli elettorali o politici, fare un percorso diverso o ancor peggio restare a guardare. Il MoVimento a Salerno da oggi 5 ottobre 2021 è più vivo che mai!”, – conclude Tofalo-.