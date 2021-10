SALERNO. LA GIUNTA NAPOLI-BIS IN ARRIVO TRA CONFERME E NOVITA’: ECCO I NOMI

I tempi, c’è da giurarci, non saranno lunghi. Anzi. C’è da dare un ulteriore segnale di efficienza alla città di Salerno ed è per questo che Vincenzo Napoli, insieme alla sua squadra di stretti collaboratori, intende chiudere in tempi “europei” la questione della composizione della Giunta.

VICE SINDACO – La novità potrebbe riguardare proprio il ruolo di Vice Sindaco che, come da tradizione, andrà ad una donna: il nome è quello di Paky Memoli che dovrebbe ricevere anche una delega “leggera”, simile a quella ricoperta da Mariarita Giordano.

ASSESSORI – Conferme in arrivo per Dario Loffredo al Commercio, per Mimmo De Maio all’Urbanistica, per Angelo Caramanno al quale rimarrà solo la delega all’ambiente mentre quella allo sport passerà al giovane Antonio Fiore. Da definire il delicato ruolo di assessore al bilancio ma, con ogni probabilità, si procederà ad un ripescaggio di Luigi Della Greca. Paola de Roberto sarà il nuovo assessore alle politiche sociali mentre per Gaetana Falcone si prospetta una riconferma nel ruolo di assessore alle pari opportunità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Per il ruolo di Presidente del Consiglio il nome piu’ accreditato è quello del consigliere comunale Rocco Galdi.