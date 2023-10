SALERNO. RUGGI NEL CAOS CON PIAZZA PULITA, CELANO SCRIVE AL MINISTRO SCHILLACI

Il Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano (Forza Italia), dopo le immagini diffuse dalla trasmissione Piazza Pulita sullo stato di degrado in cui versa il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno, ha inviato una nota al Ministro della Salute Schillaci.

“Nel corso della trasmissione Piazza Pulita,” scrive Celano al Ministro della Salute ” in onda su la 7 il giorno 26 ottobre 2023, la giornalista ha documentato e mostrato immagini raccapriccianti di pazienti abbandonati per ore nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. In taluni casi addirittura legati al letto. E’ una situazione non più tollerabile che chi ha vissuto per la degenza di familiari ed amici conosce bene e su cui Governo ed Istituzioni tutte hanno il dovere di intervenire. A ciò si aggiungono problemi strutturali, in taluni casi ed in alcuni reparti gravi carenze di natura igienico sanitarie e mancanza di personale. Negli ultimi mesi, professionisti accreditati e fortemente stimati anche a livello internazionale, come il Prof. Severino Iesu, hanno lasciato il nosocomio, evidenziando gravi disfunzionie

criticità, preferendo lavorare altrove e privando l’ospedale di Salerno di professionalità che hanno in passato dato lustro alla sanità salernitana guidando reparti d’eccellenza. Le politiche clientelari, il controllo asfissiante della politica regionale sulla sanità campana, stanno mettendo in ginocchio i nostri ospedali. La Campania amministrata da De Luca non è più, insomma, in grado di garantire il diritto alla salute. Si chiede pertanto alla S.V. un intervento urgente, al fine di verificare quanto ormai da tempo non solo amministratori locali e cittadini denunciano ma anche mass media documentano con cognizione di causa e con immagini difficilmente confutabili.