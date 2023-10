AGROPOLI. ADAMO COPPOLA: “ELEZIONI ANNULLATE, ASSURDO CHE IL SINDACO SI RITENGA PARTE LESA”

L’ex Sindaco di Agropoli Adamo Coppola, con un duro post su Fb, interviene sulla vicenda che ha visto il Tar di Salerno annullare l’esito delle ultime elezioni Comunali del centro del Cilento.

“In attesa di altri risvolti, ad oggi,” scrive Coppola, “gli amministratori sono decaduti e l’arrivo di un commissario per la gestione ordinaria non è comunque una buona notizia per la nostra città. In genere nasce, nonostante tutto, un sentimento di solidarietà per gli amministratori che terminano il mandato prematuramente ed io conosco anche le sensazioni di frustrazione che provano gli eletti, ma questo caso è diverso: l’amministrazione non finisce a causa di perverse manovre politiche, come successo a me, ma perché un Giudice ha deciso che l’elezione è stata irregolare!!!