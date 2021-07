SALERNO. SARNO PARTE CON LE SUE 8 LISTE IN ATTESA DI LEGA, FORZA ITALIA ED UDC

Sono 8 i simboli che compaiono sui manifesti che, da qualche ora, sono stati affissi nei punti strategici della città di Salerno dal Comitato Promotore della campagna elettorale di Michele Sarno, l’avvocato penalista candidato alla carica di sindaco del Comune capoluogo. Un primo gruppo di liste e di movimenti civici in attesa della decisione da parte di Lega, Forza Italia ed Udc, che, al termine dell’ultima riunione regionale del centro destra, avevano espresso il proprio sostegno sul nome di Michele Sarno. Pare per la chiusura definitiva dell’intesa sia necessario ancora qualche giorno, intanto Michele Sarno ha deciso di presentare alla città di Salerno la sua coalizione attuale, in attesa della decisione finale di alcuni dei partiti del centro destra.

