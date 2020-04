SALERNO. SUI BONUS ALIMENTARI LA MAGGIORANZA CONTRO: 11 CONSIGLIERI CHIEDONO CHIARIMENTI AL SINDACO

Sono ben 11 i consiglieri di maggioranza che, con un documento preciso, hanno chiesto al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli chiarimenti in merito alla gestione del bando per l’assegnazione dei bonus alimentari. A sottoscrivere la richiesta sono stati Corrado Naddeo, Antonio Carbonaro, Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Pietro Stasi, Lucia Mazzotti, Antonio Fiore, Rosa Scannapieco, Felice Santoro, Giuseppe Ventura e Domenico Ventura. Numeri che, se tradotti in un voto vero e proprio, metterebbero ko l’attuale maggioranza, insieme al voto contrario delle opposizioni. Una situazione politica molto critica per il Sindaco Vincenzo Napoli e per chi, all’interno della Giunta, in maniera quasi completamente autonoma, ha gestito il sistema per la selezione degli aventi diritto al bonus alimentare.

Share on: WhatsApp