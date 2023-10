SALTA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL 6 OTTOBRE: NON C’E’ ACCORDO SULLE NOMINE

Il Consiglio Regionale della Campania, convocato per le ore 12:00 di venerdi’ 6 Ottobre, è stato rinviato alla prossima settimana, ufficialmente per la assenza forzata di numerosi consiglieri regionali di maggioranza, impegnati in diversi eventi tra cui l’Assemblea Regionale dell’Anci ed alcune feste dell’Unità. In realtà a far saltare la seduta del Consiglio è stata la mancanza di un accordo, all’interno della stessa maggioranza del Presidente De Luca, su alcune nomine di competenza dell’assise regionale, che erano all’ordine del giorno della riunione in programma dalle 12:00 alle 15:00 del prossimo 6 Ottobre.

