SIANO. ORSOLA LEO: “RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO, IL COMUNE INTERVENGA”

Abbandono, senza regole e senza alcun tipo di controllo, di rifiuti su alcune zone del territorio senza che vi sia alcun tipo di controllo da parte degli uffici dell’Amministrazione Comunale di Siano. E’ quanto denuncia, in una nota inviata al Sindaco di Siano ed all’Assessore all’Ambiente, Orsola Leo, Consigliera Comunale del Gruppo Noi Liberi.

“Il fenomeno,” scrive la dottoressa Leo, “oltre a dare origine ad un contesto indecoroso per la comunità limitrofa, genera un problema di natura igienico-sanitaria a causa delle esalazioni nocive e della proliferazione di insetti, ratti e di altra fauna dannosa. A tal proposito si chiede, con la massima solerzia, un sopralluogo dell’ufficio competente al fine di caratterizzare i rifiuti in questione e di rimuoverli, bonificando l’area.

Inoltre, allo scopo di evitare che il fenomeno possa reiterarsi, si chiede di porre in essere un sistema

adeguato di vigilanza e/o sorveglianza.”