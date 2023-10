COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI. I REVISORI DIVISI SUL PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Nella tarda serata di ieri, martedì 3 ottobre, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso un sorprendente e inatteso parere negativo al Bilancio di Previsione, nonostante il parere favorevole pronunciato dal Presidente del Collegio Donato Toriello, che si è distinto dagli altri due perseveranti membri, non contenti di essere già stati totalmente smentiti rispetto al parere negativo dato al Rendiconto di Gestione 2022.

Non sappiamo – afferma il Sindaco Servalli – cosa muove i due membri del Collegio dei Revisori che stanno creando gravi difficoltà all’Ente ed alla Città. In ogni caso, visto il carattere non vincolante del parere dei Revisori, la Maggioranza consiliare assicurerà la corretta approvazione del Bilancio di Previsione nella seduta del Consiglio comunale della prossima settimana”.