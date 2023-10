SAN VALENTINO TORIO. SOPRALLUOGO DEL SINDACO STRIANESE AL CANALE CASATORI

“Ieri mattina abbiamo effettuato sopralluogo congiunto cui hanno partecipato il sottoscritto Sindaco, il Vicesindaco Rosanna Ruggiero, l’ Assessore all’ Ambiente Pasqualina Garofalo, il Comandante ed il Vice Comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro e Carlo Velardo, la Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica ed i tecnici della Gori che si occupano del completamento del progetto di risanamento ambientale e di collettamento della rete fognaria di San Valentino Torio, nonche’ quelli addetti al controllo delle acque di scarico in ambiente.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

E’ confermato che i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di pompaggio sono ormai ultimati.

Bisogna farlo non solo alimentare elettricamente da parte di Enel e ci vorranno circa 30 giorni.

Cosi andra’ in funzione e finalmente dopo 40 anni circa la rete fognaria di Via Provinciale Sarno/Nocera non scarichera’ piu’ nel Canale Casatori ma andra’ a sversare nei nuovi collettori fognari che porteranno i reflui a depurazione.

Davvero siamo quindi a buon punto….!!!

Nel frattempo abbiamo chiesto (cosi come gli avevamo gia’ scritto) alla GORI di effettuare continuamente controlli delle acque sversate dalla fognatura di Via Provinciale Sarno/Nocera e di verificare le singole attivita’ che potenzialmente potrebbero essere responsabili di sversamenti non a norma.

Alla GORi abbiamo chiesto di rimuovere anche i fanghi presenti nel Canale.

Sempre stamattina abbiamo fatto visita alle famiglie colpite da questa problematica, spiegando loro tutti i termini della questione.