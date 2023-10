FORZA ITALIA GIOVANI SALERNO. NUOVE NOMINE NEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, guidato da Pietro Costabile, va ampliandosi sempre più con nuovi coordinamenti cittadini in fase di creazione o appena fondati, in un clima propositivo e proiettato verso il futuro.

Con queste prospettive Costabile ha nominato suo Vice Coordinatore Vicario Provinciale Francesco Della Rocca, ventiduenne di Cava de’Tirreni già coordinatore dell’area nord della provincia, imprenditore e professionista nel campo della cybersecurity.

Brillante e già impegnato da tempo in ambito politico dopo essersi candidato alle scorse elezioni del suo Comune, conquistando un ottimo risultato per un giovanissimo come lui.

“Sono entusiasta di poter affiancare Pietro in questo percorso, in un partito che rispecchia da sempre i miei valori e che, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito a potenziare localmente attraverso l’impegno per Cava de’Tirreni e per l’area nord della nostra provincia.

La provincia di Salerno è un territorio vasto, nel quale proprio le proposte di Forza Italia influiranno in maniera positiva sul suo sviluppo imprenditoriale e sociale: troppi giovani non riescono a trovare un futuro e vanno via. Il nostro obiettivo è quello di creare le condizioni che favoriscano la permanenza e lo sviluppo di attività imprenditoriali sul nostro fantastico territorio, contribuendo al tempo stesso al progresso della nostra terra.

Un ringraziamento doveroso al nostro Coordinatore Regionale Michele Vitiello, per la fiducia che ripone i noi e la considerazione che ci riserva.

Daremo il massimo affinché i ragazzi di Forza Italia Giovani sappiano rappresentare questa alternativa, con conoscenze, competenze e duro lavoro.”

È la dichiarazione di Francesco Della Rocca, dopo aver ricevuto la nomina di vicario provinciale.

