VALENTINO GRANT (LEGA-ID): “EURODEPUTATI PD VOTANO A FAVORE DELLA PATRIMONIALE”

“Altro che sinistra moderna, moderata e riformista, oggi buona parte del Pd getta la maschera e vota a favore di un emendamento per richiedere la patrimoniale proposto dall’estrema sinistra Ue. Incredibile ma vero, numerosi europarlamentari di Pd e Verdi hanno dato voto favorevole all’emendamento 7 al Qfp presentato da The Left, che chiede di introdurre un’imposta patrimoniale europea, ‘che potrebbe generare oltre 200 miliardi di euro per le risorse proprie dell’Ue’. Ecco la risposta di Pd e sinistra alla crisi: più tasse per i cittadini. Per fortuna degli italiani e degli europei, ha prevalso il buonsenso, la loro linea non è passata e l’emendamento è stato sonoramente bocciato dal Parlamento Europeo. Mettere le mani in tasca ai cittadini è l’ultima cosa di cui c’è bisogno ora”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Matteo Gazzini e Valentino Grant (Gruppo Lega-Id) , componenti della commissione Budget.