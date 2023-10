LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA-PPE): “NUOVI STRUMENTI ANTIDUMPING PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE”

Lucia Vuolo, europarlamentare del gruppo PPE-FORZA ITALIA, oggi, nel corso della discussione all’Europarlamento, ha rivolto una richiesta al Vicepresidente Dombrovskis in aula: “Necessari nuovi strumenti antidumping per le PMI, artigiani e commercianti. Oggi, se un imprenditore volesse promuovere un’inchiesta contro la scorrettezza commerciale cinese, dovrebbe rappresentare il 25% della produzione totale del prodotto realizzato dall’industria europea. Una percentuale impossibile da raggiungere per le PMI.”

“Io e tanti imprenditori” ha continuato Lucia Vuolo, ” che ho portato a Bruxelles per parlare con i funzionari della Commissione europea, ci aspettiamo strumenti anti dumping più fruibili da #PMI, artigiani e commercianti.

Queste sono le decisioni che avvicinano l’ #UE ai territori !!!”