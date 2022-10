Tanti cantieri aperti, tra cui quello per la pavimentazione nuova di asfalto nella zona industriale di Campigliano, ma anche la ripresa delle attività dei percettori del reddito di cittadinanza per i lavori di piccola manutenzione nei beni di proprietà del Comune: è in grande attività il Comune di San Cipriano Picentino, con il sindaco Sonia Alfano che parla anche dei futuri interventi sul territorio.

