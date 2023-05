SAN CIPRIANO PICENTINO. IL 30 MAGGIO CONSIGLIO SU BILANCIO E TARIFFE TARI

E’ in programma per martedi’ 30 maggio, a partire dalle 16:00, la seduta del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino nel corso della quale verranno affrontati diversi argomenti tra cui anche il Bilancio di Previsione 2024 ma anche il nuovo regolamento Tari che ha prodotto i primi risparmi per le famiglie e le imprese del territorio.

Il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, che ha già ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti, punta sull’approvazione del bilancio di previsione, anche per migliorare, ulteriormente, dopo gli sforzi fatti dal 2019, la situazione finanziaria dell’Ente.