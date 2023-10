SAN CIPRIANO PICENTINO. IL NUOVO CENTRO CONGRESSI, L’ATTESA DURATA 21 ANNI

Sarà il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, il prossimo 24 Ottobre, a tagliare il nastro del nuovo Centro Congressi, opera pubblica che il comune dei Picentini attendeva da ben 21 anni. Un altro importante traguardo per l’amministrazione Alfano che, nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo, ha letteralmente trasformato il territorio in un grande cantiere, portando a termine anche opere che le precedenti amministrazioni non avevano completato. Un lavoro enorme che, adesso, porterà il Sindaco Alfano anche a consegnare alla cittadinanza il nuovo Centro Congressi, l’opera attesa da 21 anni, che dal prossimo 24 Ottobre diventerà una realtà per tutti i cittadini di San Cipriano Picentino.

