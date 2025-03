SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO ALFANO: “TAR DICE NO A PROVINCIA SU STOP A VARIANTE URBANISTICA”

“La Provincia di Salerno perde il primo round contro il Comune di San Cipriano Picentino. Il Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino ha adottato, nella seduta del 30.12.2024, la Variante al Piano Urbanistico Comunale vigente. Tale variante è stata impugnata al Tar dalla Provincia di Salerno che ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti adottati dal Comune.

Anche la minoranza consiliare aveva richiesto, a piu’ riprese, affinché fosse dichiarata la non coerenza della variante del Puc al Piano Provinciale.

Il Tar, con una decisione assunta oggi, ha negato alla Provincia Salerno tale sospensione.”

Lo scrive il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.

E’ opportuno sottolineare come la Provincia di Salerno sia sempre molto attenta e ligianei confrotni di ogni atto posto in essere da questo comune in materia urbanistica, tanto da impugnare ogni provvedimento adottato dal nostro Comune. A tale solerzia, a conferma del nostro corretto operato, non corrispondono pronunce di accoglimento da parte dei Giudici del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno. Peccato che la Provincia di Salerno non metta lo stesso impegno e la stessa attenzione per intervenire in materia di viabilità, con i tanti problemi che riguardano l’intero territorio dei Picentini.

Noi, comunque, andremo avanti sempre nell’interesse della cittadinanza!