SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE: “NUMEROSI INTERVENTI PER ENEL DISTRIBUZIONE”

“Lavori di infrastrutturazione e potenziamento degli impianti di distribuzione dell’ energia elettrica: al via gli interventi di ripristino e rifacimento del manto stradale. Tantissimi i lavori che si stanno realizzando, a cura di ENEL DISTRIBUZIONE, sul nostro territorio negli ultimi tempi. Il tutto coordinato e seguito dal comune tramite il Settore Lavori Pubblici. Gia’ nei mesi scorsi furono realizzati nuovi impianti elettrici per almeno 8 km lineari, per i quali furono realizzati e ripristinati opportunamente i nuovi amanti stradali.”

Lo dichiara il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Nei giorni scorsi hanno avuto inizio nuovi lavori di fresatura in alcune strade cittadine come Via Orto e Via Benedetto Croce.

Nei prossimi giorni si prosegue a Via Sottostanti, Via Crispo, Piazza Spera, Piazza Mons. Salerno, Via Matteotti, Via Russolillo, Via Vetice, ecc.

Un opera importante che seguiamo e che pretendiamo sia fatta a regola d’ arte, come gia’ avvenuto negli altri casi.

Chiediamo pazienza e collaborazione a tutti voi cittadini per i disagi che si arrecheranno alla circolazione viaria, ma avremo di nuovo strade efficienti e sicure.