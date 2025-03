SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON I LAVORI A FOSSO IMPERATORE”

“Proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione della rete fognaria lungo il Canale Fosso Imperatore. Sono in corso sia verso valle che verso monte del Canale Fosso Imperatore, i lavori per la realizzazione della rete fognaria delle acque reflue, finanziati dalla Regione Campania.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Un collettore importante che costeggera’ il Canale Fosso IMPERATORE, perche’ sara’ il recapito delle reti fognarie comunali di alcune strade del nostro comune come Via Sanguette, Via Cesina Pugliano, Via Zeccagnuolo (tratto a confine con il Comune di Pagani).

In questi giorni si sta eseguendo la posa in opera della tubazione in attraversamento alla Via Zeccagnuolo, strada provinciale 384.

La realizzazione di questa opera e’ importante soprattutto per eliminare il problema ambientale che si verifica nelle aree a ridosso del Canale per via di scarichi illegali o non a norma.

I lavori proseguono sia verso il confine Nocera Inferiore/San Valentino Torio (zona Carrara D’ Amora-Via Biagio Frasci) e sia verso l’ area di confine San Marzano sul Sarno/San Valentino Torio (Via Cesina Pugliano, dove si sta realizzando un impianto di sollevamento), ma anche nei pressi di Via Sanguette e Via Zeccagnuolo, nonche’ nei pressi di Via Scarpetta.

Insomma, l’ opera prosegue e grazie ancora una volta all’ impegno della Regione Campania del Presidente De Luca, alla Provincia di Salerno ed alla nostra Amministrazione Comunale, si sta realizzando quanto invece negli anni passati era stato solo annunciato.