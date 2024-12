SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “AL VIA GLI EVENTI DEL CARTELLONE DI NATALE 2024”

“Ieri sera l’ accensione delle luminarie e dell’ albero di Natale in Piazza Amendola. Tante persone, soprattutto bambini e famiglie, in Piazza Amendola, ieri sera per l’ accensione delle luminarie e dell’ albero di Natale, e per la serata di spettacolo di artisti di strada che e’ stata davvero straordinaria.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

La serata, infatti, e’ stata allietata da trampolieri con mantelli luminosi, spettacolo di fuoco, spettacolo con bolle di sapone e sono stati distribuiti gadget luminosi per l’accensione dell’albero e delle luci natalizie.

Installate luminarie anche in Villa Comunale ed alberi di Natale al Largo Tringiale a Casatori e a Piazza Mons. Arsenio Salerno.

Aperta anche la Casa di Babbo Natale al Palazzo Formosa a cura dell’ Associazione Fratres Formisano.