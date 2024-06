SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “DOMANI 29 GIUGNO CALCIO E MUSICA IN PIAZZA”

Domani 29 Giugno un sabato d’ estate con Calcio&Musica in Piazza Unita’ d’ Italia. Alle ore 18.00 sul ledwall di #RadioCompanySummerTour proietteremo la partita degli AZZURRI che sfidano la Svizzera negli ottavi di finale del campionato europeo di calcio. Notti magiche inseguendo un gol….!!!

Ringraziamo il Forum dei Giovani per l’ iniziativa e la collaborazione prestata.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

E poi dopo la partita, alle 20.00 circa, avra’ inizio il preshow del “Company In Action” seguito poi dallo show vero e proprio delle ore 22.00…!!!

Un grande evento per i giovani e non solo….calcio, divertimento, musica, discoteca, attrazioni, effetti speciali….con la tappa del #RADIO #COMPANY #SUMMER #TOUR2024….fino a oltre le ore 24.00.

“COMPANY IN ACTION” è la serata più trasversale a marchio Radio Company, con le hits del momento più trasmesse, da ballare e da cantare tutta l’estate.

In Piazza Unita’ d’ Italia (zona antistante alla villa comunale), dunque, un pomeriggio/sera di svago e divertimento per celebrare in allegria l’ inizio dell’ estate….e vi assicuriamo che sara’ davvero un gran divertimento….!! Vi aspettiamo…!!