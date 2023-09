SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “TUTTO PRONTO PER ISTITUTO SUPERIORE DOMENICO REA”

“Iniziato il trasloco per aprire la succursale dell’ ISTITUTO SUPERIORE “DOMENICO REA” nel nostro paese. In arrivo gli arredi, banchi, sedie, lim e tutto quanto necessario. Ebbene si…!!! Questa e’ #storia…!!!

Dopo due anni di programmazione, progetti, lavori, organizzazione generale, l’ apertura del primo ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE nel nostro paese e’ ormai realta’. Soltanto alcuni giorni ed inizieranno le lezioni per gli studenti del CORSO DI DI STUDI PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Ringrazio davvero di cuore la Dirigente dell’ Istituto Rea dott. ssa Annamaria D’ Angelo ed il suo vice Prof. Antonio Campitiello, per la disponibilita’ sempre mostrata per sostenere questo progetto che gli proposi due anni fa (aprile 2021).

Ringrazio l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaelle Zuottolo per la grande collaborazione e l’ Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero per avere seguito il procedimento, gli operai dell’ UTC diretti da Aldo Crescenzo, nonche’ la Dott.ssa Annamaria Vastola e gli Arch. Onofrio Abronzo ed Enrico Eliani.

Ma grazie a tutta l’ Amministrazione Comunale per il convinto sostegno all’ iniziativa.

Ancora qualche giorno e si inaugura.

Piccoli lavori, rifiniture, pulizie generali.

Organizzazione degli spazi interni ed esterni.

MA ORMAI CI SIAMO….!!!

Una grande idea che diventa realta’.

Una grande opportunita’ per il nostro territorio e per i nostri giovani.

Andiamo avanti perche’ le chiacchiere stanno a zero.