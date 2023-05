SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “PASSEGGIATA CON I BAMBINI, EVENTO BELLISSIMO”

“I bambini delle nostre scuole si sono ripresi il territorio, l’ambiente e la nostra meravigliosa città. Una passeggiata, quella che questa mattina, insieme al Sindaco Michele Strianese, abbiamo organizzato con le scuole del territorio, che è stata una festa per tutti, a cominciare dai piu’ piccoli cittadini di San Valentino Torio che hanno potuto vedere, da vicino, gli sforzi che la nostra amministrazione ha compiuto per rendere tanti luoghi a misura di bambino e nel pieno rispetto dell’ambiente. ”

Lo dichiara Raffaella Zuottolo, assessore comunale alla scuola del Comune di San Valentino Torio.

Piu’ alberi in giro significa avere una aria piu’ pulita, ma anche un habitat piu’ accogliente: il nostro lavoro quotidiano è tutto finalizzato a rendere San Valentino Torio sempre piu’ vivibile, per i bambini ma anche per i piu’ grandi.