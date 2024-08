SARNO. L’EX SINDACO GIUSEPPE CANFORA DICE NO ALLE REGIONALI: “NON HO PIU’ L’ETA'”

Giuseppe Canfora, ex Sindaco di Sarno dichiarato decaduto per la Legge Severino dopo una sentenza di condanna passato in giudicato, già Presidente della Provincia di Salerno, in un’intervista rilasciata al quotidiano Cronache, annuncia di non voler partecipare, in maniera diretta, alle prossime elezioni Regionali in Campania.

Canfora, uomo di stretta osservanza del Partito Democratico, parla, nel corso dell’intervista di “non avere piu’ l’età per gli impegni politici” e “di aver riscoperto le sue passioni” dopo aver lasciato l’amministrazione comunale di Sarno.

Canfora è stato condannato, in via definitiva, per la vicenda delle nomine ASI all’epoca in cui era alla guida della Provincia di Salerno come Presidente.